Caen. Basket (N1M) : Caen rate l'occasion de se replacer en perdant à Tours

Après la victoire de vendredi dernier contre Dax, Fabrice Courcier disait que cette victoire leur permettait de se placer dans le Top 5, et que le match à Tours pouvait leur permettre de voir plus haut, en cas de victoire. Malheureusement pour les Calvadosiens, le match a été enflammé. Ils sont revenus dans le final, mais ont finalement échoué, de 5 points. Ils laissent donc leurs adversaires du jour prendre un gros avantage en vue de la deuxième phase du championnat, et restent 5èmes de Nationale 1.

Le match

La première période a été très équilibrée, avec les défenses qui ont pris le pas sur les attaques, et qui ont permis aux Normands d'avoir un léger avantage (14-16, 10'). Dans le deuxième quart-temps, l'opposition a été homogène dans un premier temps, mais avec des attaques plus en réussite (26-26, 15'). Par la suite, l'attaque Tourangelle a enflammé le parquet, contraignant les visiteurs à faire des fautes, et à laisser les hôtes prendre l'avantage. Les équipiers de Maurice Acker (9 points), de retour de blessure, sont alors allés aux vestiaires avec 9 points de retard (45-36, 20'). Au retour des vestiaires, les Caennais ont continué à subir la pression des Centrais, qui ont continué leur festival offensif, jusqu'à infliger un retard de 20 points (70-50, 27') aux joueurs de Fabrice Courcier.

Un retour qui peut faire nourrir des regrets

Les Cébécistes ont commencé à réagir, et ont pu réduire l'écart, pour aborder la dernière période avec 14 points de retard (72-58, 30').

C'est à ce moment qu'ils ont infligé un 17-3 à leurs hôtes en 6 minutes pour revenir à égalité (75-75, 36'). S'en est suivi un chassé-croisé jusqu'à une minute de la fin, où les deux équipes ont été à égalité (86-85, 39'). Les Tourangeaux ont résisté et ont arraché la rencontre dans le money time (92-87, 40').

La fiche technique

Tours - Caen : 92-87 (14-16, 31-20, 27-22, 20-29). 1 300 spectateurs.

Tours : Départ : Ateba 22, Hicks 5, Felder Jr 22, Doumbia 17, Dargenton 2. Banc : Guerrier 1, Edi 15, Chambre, Berchel 8. Non entré en jeu : Curti. Entr. : Pierre Tavano.

Caen : Départ : Pfister 8, Thibedore 13, Pope 6, Bangura 12, Rigaux. Banc : Pierard 17, Acker 9, Noel 20, Yangue 2. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Courcier se déplaceront à Vitré (Ille-et-Vilaine) le vendredi 17 janvier à 20h30 pour le compte de la vingtième journée de Nationale 1.