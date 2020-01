Fécamp. Le cinéma Grand Large voit grand

Au Grand Large de Fécamp, en plein centre-ville, l'action n'est pas que sur les grands écrans. Il y en a aussi en coulisses.

Le cinéma va s'agrandir en 2020, avec la création, au sein de ses locaux actuels, d'une nouvelle salle, la cinquième, dite VIP, avec 28 fauteuils ultra-confortables qui s'inclinent (pas d'augmentation de prix pour le spectateur). De quoi répondre aux attentes du public, de plus en plus exigeant. L'occasion aussi de reprendre une phase ascendante en augmentant la fréquentation, en retrait de 3 % en 2019 par rapport à l'année précédente. "Les gens de Fauville-en-Caux ou encore de Cany-Barville qui venaient voir des films à Fécamp ont tendance à se rendre dorénavant à Yvetot, dans un cinéma que nous exploitons aussi. Aux Arches Lumière, on est passés récemment de quatre à sept salles, au sein d'un cinéma très moderne et avec une technologie parfaite", indique Richard Patry, président du groupe normand Noé.

Pour donner un coup de boost et un coup de jeune au Grand Large, Noé a aussi décidé de remplacer, en 2020, les fauteuils de la grande salle : 350 nouveaux sièges de dernière génération. La chaîne sonore va également être refaite. À l'extérieur, la façade du cinéma va subir une cure de jouvence avec le changement des bâches posées en 2003, et qui naturellement ont vieilli. "On veut quelque chose de coloré", précise Richard Patry, qui, pour garder le spectateur, veut offrir le meilleur.

Quid de l'ancien Super U ?

La délégation de service public pour l'exploitation du cinéma de Fécamp confiée à Noé s'achève en 2026. Le groupe de Richard Patry sera donc remis en concurrence à la fin de ce contrat. Il souhaite bien évidemment continuer à gérer au quotidien le Grand Large. Mais ce n'est pas son seul objectif. La direction de Noé et la Ville de Fécamp réfléchissent au devenir de la friche dite Super U, dans l'espace Maupassant, et à sa reconversion en cinéma. "Ce projet pourrait coexister avec le Grand Large qui, selon nous, parce qu'on ne pourra pas pousser davantage les murs, ne contiendra pas plus de cinq salles." Le dossier Maupassant est d'une autre dimension que la rénovation du cinéma de la place Adolphe-Bellet, dont le coût s'élève à 500 000 euros. "La friche Super U, c'est 10 millions minimum. Ni la Ville, ni nous n'avons les moyens d'aller sur ce type de projet, qui néanmoins, va au-delà de l'installation d'un espace dédié au septième art. C'est reconvertir une friche urbaine, c'est créer une liaison entre la ville haute et la ville basse, c'est changer la physionomie du cœur de ville. Ce projet, s'il se concrétise un jour, ne devrait pas se réaliser avant 5-10 ans."