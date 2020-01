Oissel . Des grévistes bloquent les trains sur l'axe le Havre-Rouen-Paris

L'action était annoncée. Les grévistes contre la réforme des retraites devaient mener une action professionnelle en gare de Oissel, vendredi 10 janvier à la mi-journée. Vers 12 heures, une centaine s'est installée sur les rails, bloquant ainsi la circulation des trains sur l'axe Le Havre-Rouen-Paris. Ils ont reçu le renfort de quelques élus locaux, dont le député Hubert Wulfranc.

Des retards en cascade

À 13 h 25, les manifestants avaient quitté les voies. Le train Rouen-Paris de 12 h 13 a été retenu en gare et compte plus d'une heure de retard. Deux TER ont été supprimés et deux trains en provenance de Paris ont leur terminus à Rouen, au lieu d'Yvetot. Des retards sont à signaler sur d'autres liaisons. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la SNCF.