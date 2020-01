Vol. Le cambrioleur ne montre aucun regret

La police intervient le 12 avril 2018 dans un domicile du Grand-Quevilly pour surprendre en flagrant délit le prévenu et deux comparses mineurs, qui se cachent dans le jardin de la maison avant de tenter de s'enfuir. Mais ils sont bientôt interceptés et interpellés. On les fouille et on retrouve des bijoux sur chacun d'entre eux, cachés dans leurs vêtements.

Sans remords

En garde à vue, le prévenu nie les faits. Une voisine, témoin de la scène, rapporte l'avoir vu entrer dans la maison dont il fouille chaque pièce avant de faire main basse sur les bijoux. Dans son audition, le prévenu n'exprime aucun remords. On ne retient aucune condamnation sur son casier judiciaire. Le procureur de la République évoque "un prévenu sans aucun regret" et, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, requiert une peine de 12 mois de prison ferme. À l'issue de ses délibérations, le tribunal déclare Nassedine Abdelrahmane, 40 ans, coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme ainsi qu'à une pénalité de 1 500 euros pour préjudice moral.