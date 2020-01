Caen. Grève du 9 janvier : la circulation des Bus verts perturbée

En raison d'un nouveau mouvement de grève contre la réforme des retraites, le réseau Bus verts du Calvados sera perturbé ce jeudi 9 janvier. À Caen, dans le centre-ville, la circulation sera adaptée entre 10 heures et 14 heures. Les départs et arrivées des lignes 3, 4 et 6 se feront depuis l'arrêt "Péricentre". Les lignes 8, 9, 10, 11, 12, 30, 32 et 34 feront leurs départs et arrivées depuis l'arrêt "Hippodrome". Le détail des prévisions de circulation est à retrouver sur le site internet : www.busverts.fr.