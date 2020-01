Le Sénégalais Sadio Mané meilleur joueur africain de 2019

Quatrième au classement du Ballon d'Or, remporté pour la 6e fois par l'Argentin Lionel Messi, Sadio Mané a connu une année faste tant avec Liverpool (victoires en Ligue des champions et au Mondial des clubs), qu'avec sa sélection, battue en finale de la CAN. Il a terminé aussi comeilleur buteur de la saison 2018-2019 de Premier League, avec 22 buts.

Au total, le virevoltant ailier de 27 ans a marqué 34 buts pendant l'année 2019 et réalisé 12 passes décisives en 61 matches.

Le joueur de Liverpool devance son équipier égyptien Mohammed Salah, qui avait remporté les deux précédentes éditions, et l'Algérien Riyad Mahrez, capitaine et l'un des principaux artisans de la victoire des Fennecs lors de la Coupe d'Afrique des nations.

C'est la première fois que Mané décroche cette récompense. Le dernier Sénégalais sacré était El-Hadji Diouf en 2002, une année marquée également par une finale de la CAN, mais aussi par un quart de finale au Mondial au Japon et en Corée du Sud.

"Je suis vraiment content et fier de remporter ce trophée" a réagi sur le podium le Sénégalais, seul joueur présent parmi les trois nommés sur les bords de la mer Rouge.

Riyad Mahrez, 28 ans, pourra se consoler un peu avec le prix du plus beau but de l'année, pour son coup franc en lucarne qui a offert la qualification en finale de la CAN à l'Algérie dans les tous derniers instants du match contre le Nigeria. Son pays a également été sacré meilleure équipe africaine de l'année, et son sélectionneur, Djamel Belmadi, a également été primé.

Le milieu offensif de Manchester City est pourtant le seul joueur algérien dans l'équipe type africaine de l'année, où figurent le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais du PSG Idrissa Gueye ou le défenseur du Cameroun et de Liverpool Joël Matip.

La Nigériane Asisat Oshoala a été sacrée meilleure joueuse africaine. L'attaquante de Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions et a aidé le Nigeria à sortir des poules lors du Mondial-2019 en France, conclu par une élimination en huitièmes de finale. La seconde équipe africaine qui est sortie des poules, le Cameroun, a remporté le prix de la meilleure équipe de l'année.

Samuel Eto'o, quadruple vainqueur du trophée, a animé la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football en présence également du président de la Fifa Gianni Infantino ou de l'entraîneur français Arsène Wenger.

Le palmarès:

Meilleur joueur: Sadio Mané

Meilleure équipe masculine: Algérie

Meilleur entraîneur d'une équipe masculine: Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur jeune joueur: Achraf Hakimi (Maroc)

XI de l'année: Andre Onana (Cameroun/Ajax Amsterdam); Achraf Hakimi (Maroc/ Borrusia Dortmund), Kalidou Koulibaly (Cameroun/Naples), Joël Matip (Cameroun/Liverpool), Serge Aurier (Côte d'Ivoire/ Tottenham); Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam), Idrissa Gueye (Sénégal/PSG), Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City); Mohammed Salah (Egypte/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

Meilleur joueur africain jouant dans un club continental: Youcef Belaili (Algérie)

Meilleur président d'un club africain: Moise Katumbi (TP Mazembe, Congo)

Prix spécial: Kodjovi Obilale (Togo)

Meilleure joueuse: Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleure équipe féminine: Cameroun

Meilleur entraîneur d'une équipe féminine: Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Meilleure fédération: Egypte