[Actualisé] Calvados. Le procès en appel du maire de Cabourg renvoyé 

Le feuilleton judiciaire continue entre Tristan Duval et son ex-femme Solène Mauget. Le maire de Cabourg avait été condamné en novembre 2018 à trois mois de prison avec sursis. Un an après, c'était Solène Mauget qui écopait de 1 500 euros d'amende, dont 1 000 avec sursis, à la suite d'une plainte de Tristan Duval pour violences.

Tristan Duval avait fait appel de sa condamnation, et il devait être rejugé le mercredi 8 janvier, au matin.

Des membres du collectif Osez le féminisme ! étaient présents devant la cour d'appel à l'heure du procès en appel de Tristan Duval : "On a un problème avec cette justice qui a également condamné la femme de M. Duval pour violences conjugales alors qu'elle s'est défendue de l'agression dont elle était victime, explique Séverine Lelong, porte-parole du collectif. C'est un processus que l'on appelle l'inversion de la culpabilité et qui est habituel chez les agresseurs. Nous sommes désappointés que la justice valide ce genre de chose."

L'affaire a finalement été renvoyée au vendredi 10 avril, à 8 h 30. La justice a en effet décidé de joindre les dossiers du maire et de son ex-épouse. Une décision que salue Maître Benjamin Louzier, avocat de Tristan Duval : "Il est rappelé que les faits en cause dans ces deux procédures se sont déroulés dans la même unité de temps et de lieu. Cette jonction permettra ainsi au juge d'apprécier les faits dans leur globalité." La défense du maire estime que son client n'est pas à l'origine des premiers gestes de violences.