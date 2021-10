Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit : Philippe Katerine, Naâman, Suzanne en seront

Le festival des Papillons de Nuit, qui se déroulera les 29, 30 et 31 mai 2020, à Saint-Laurent-de-Cuves, vient de dévoiler six nouveaux noms, parmi lesquels le fantasque Philippe Katerine, le groupe normand Mes Souliers sont rouges. Autre Normand invité sur la scène des Papillons, Naâman. Egalement Suzane, électron libre de la nouvelle scène française, le rappeur Niska et le DJ Vladimir Cauchemar. Ces nouveaux artistes viennent s'ajouter à ceux déjà dévoilés, comme Dadju, Dionysos, Macklemore, M Pokora et les Frangines.

Restent 24 autres artistes qui sont encore à dévoiler pour le 20e anniversaire de ce festival. Infos complémentaires, réservations sur le site du festival.