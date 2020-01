Insolite. Une ville bretonne tente le plus grand rassemblement de Schtroumpfs

Ils sont petits, bleus, vous les avez sûrement connus dans les bandes dessinées, à la télévision, sous forme de figurines ou encore à la boulangerie en tant que bonbons. Les Schtroumpfs ont gardé une certaine popularité depuis leur création. À tel point que de nos jours, les êtres humains endossent leurs costumes.

Un record allemand

C'est au sein de la ville de Landerneau, en Bretagne, que l'équipe du Carnaval de la Lune étoilé a décidé de se lancer dans cette aventure hors du commun : réunir le plus grand nombre de Schtroumpfs sur une seule journée. La tâche est loin d'être simple, puisqu'à l'heure actuelle, le record est détenu par l'Allemagne qui est parvenue à rassembler 2 762 personnes déguisées en lutin à Lauchringen, le 16 février 2019. Et ce nombre n'est pas le seul critère pour battre nos voisins allemands. En effet, chaque participant devra porter un pantalon et un bonnet blanc, tout le reste du corps doit être couvert de bleu pour que le record puisse entrer dans le célèbre Guinness des records. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Facebook de l'événement recense 292 participants.

Certes, il reste un mois avant le rendez-vous (fixé le 7 mars prochain), mais les Bretons devront mettre les bouchées doubles pour obtenir ce record. Si ce défi vous tente, alors foncez ! Gargamel et son chat Azrael n'ont pas été aperçus dans les parages, c'est plutôt bon signe.