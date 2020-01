Musique classique. Musique classique

Animation à l'université

Deux jeunes talents déjà couronnés de succès sur la scène internationale sont à découvrir dans le cadre de cette programmation classique le 14 janvier 2020 à 20h30. Alexandra Soumm au violon et Ismaël Margain au piano interpréteront ensemble un vaste répertoire de Beethoven à Ravel. (5 à 25€. Résa 09 63 50 19 61)

Théâtre

Un cœur simple de Flaubert

Le récit de Flaubert dans lequel il dresse un émouvant portrait d'une servante au grand cœur inspire cette pièce mise en scène par Xavier Lemaire grâce à une adaptation par Isabelle Andréani. Présentée à l'espace Philippe Auguste de Vernone le vendredi 17 janvier à 20h30, la pièce a été remarquée lors de la dernière cérémonie des Molières. (12 à 22€. Résa 02 32 64 53 16)

Ciné-concert

Le perce-plafond

La cie des Vibrants défricheurs vous invite à vivre une expérience immersive avec ce ciné-concert horizontal présenté le samedi 18 janvier à 18h à la médiathèque de Canteleu dans le cadre de la 4e nuit de la lecture. Les plasticiens improvisent avec les musiciens dans ce spectacle qui nous invite à rêver. (Gratuit. Places limitées résa 02 35 36 95 95)

Cirque

Le gros sabordage !

La mondiale générale cultive l'art du bancal et de l'absurde dans ce spectacle qui révèle pourtant la maîtrise parfaite de ces cinq acrobates/interprètes invités au Cirque-théâtre d'Elbeuf les 16, 17 et 18 janvier. La prise de risque et la chute sont savamment calculées et orchestrés pour maintenir en haleine le public : ici tout est question d'équilibre ! (13 à 17€. Résa 02 32 13 10 50)

Musique

Pomme au 106

Le 106 annonce une soirée sous le signe de l'émotion et de la douceur le mercredi 15 janvier à 20h avec deux charismatiques chanteuses à texte : Pomme précédée par Pauline Hamel. Deux registres différents mais pourtant complémentaires car si Pauline opte pour une version minimaliste, accompagnant ses textes finement ciselés au piano, Pomme évolue dans un univers country-folk plus étoffé. (5 à 17,5€. Résa le106.com)

Lecture/débat

Le séna de Gerty Dambury

La metteur en scène dédie ce spectacle présenté au centre socio-culturel Simone Veil à sa Guadeloupe natale. Les textes extraits de la littérature caribéenne sont dits par des comédiens mêlés aux spectateurs. Cette forme insolite a été imaginée pour susciter le débat, favoriser l'échange et la réflexion avec le public. (Entrée libre. Résa au 02 35 70 22 82)