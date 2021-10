Trophées des Sports normands. Camille Foucher et Privel Hinkati élus sportifs normands de l'année 2019

Après six éditions, le Trophée des Sports Normands, organisé conjointement par l'Université de Caen et la radio Tendance Ouest a connu une bataille indécise pour la première place, autant chez les dames, entre Camille Foucher (baseball) et Blandine L'Hirondel (trail), que chez les hommes, entre Privel Hinkati (aviron) et le duo Jérémy Candy/Quentin Urban (kayak). Au total, ce ne sont pas moins de 12 917 votes qui ont été validés par les internautes de tendanceouest.com pour désigner vos deux champions normands de l'année qui sont : Camille Foucher, la sportive de l'année, et Privel Hinkati, le sportif de l'année.

Championne d'Europe de baseball avec l'équipe de France féminine, Camille Foucher, la joueuse des Phénix de Caen, a brillé en étant élue meilleure lanceuse de la compétition. De son côté, Privel Hinkati a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en terminant 5e de la zone Afrique, lui qui rame pour le Bénin, son pays, dont il a créé lui-même la fédération d'aviron. Deux parcours de haute volée.

Dans les autres catégories, c'est un jury de spécialistes qui a œuvré en compagnie des étudiants du Master Management du Sport de l'Université de Caen, dirigé par Boris Helleu : "C'est une idée qui est rapidement devenue incontournable pour nos étudiants, c'est une épreuve qui compte dans leur cursus", a conclu le maître de conférences caennais, satisfait de la solidité de son projet.

Le palmarès 2019

- Sportive 2019. Lauréate : Camille Foucher - baseball (Calvados/Manche). 2e : Blandine L'Hirondel - trail (61), 3e : Sheyen Petit - gymnastique (76) puis Stéphanie Loeuillette - tennis de table (76) et Pénélope Leprévost - équitation (14)

- Sportif 2019. Lauréat : Privel Hinkati - aviron (Calvados). 2e : le duo formé par Jérémy Candy et Quentin Urban - kayak (50), 3e : Éric Delaunay - tir (50) puis Benoît Cosnefroy - cyclisme (50) et Jérémy Mion - voile (76).

- Espoir masculin de l'année. Lauréat : Kévin Vauquelin - cyclisme (Calvados). Nommés : Clément Batte - natation (76) ; Wen-Yam Romaric Bouda - judo (27) ; Adrien Petit - motocyclisme (76) ; Gaëtan Richard - hockey-sur-glace (76).

- Espoir féminin 2019. Lauréate : Léa Brindjonc - BMX (Orne). Nommées : Adèle Brosse/Camille Loisel - aviron (76), Kenza Coutard - voile (76), Ewl Guennoc - basket-ball (14), Perrine Saint-Etienne - judo (27)

- Athlète Handisport 2019. Lauréat : Alexis Hanquinquant - Triathlon (Seine-Maritime). Nommés : Camille Brasse - judo (76), Charlotte Famin - tennis (14), Florian Merrien - tennis de Table (61), Lucile Razet - athlétisme (14)

- Entraîneur 2019. Lauréate : Sylvie Asselin - Kayak (Manche). Nommés : Vincent Collet - basket-ball (76), David Giguel - football (76), Richard Hill - rugby (76), David Louvet - cyclisme (Région Normandie)

- Équipe 2019. Lauréate : Rouen Normandie - Rugby (Seine-Maritime). Nommées : UBCUA Alençon - basket-ball (61), Caen TTC - tennis de table (14), JS Cherbourg - handball (50), Evreux VB - volley-ball (27)

- Ville sportive 2019. Lauréate : Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Nommées : Avranches (50), Bagnoles-de-l'Orne (61), Ifs (14), Val-de-Reuil (27)

- Organisation 2019. Lauréat : Meeting d'Automne/Jumping International de Saint-Lô (Manche).