Concours : M83 compte sur vous pour le clip "Steve McQueen"

"Hurry Up, We're Dreaming" écoulé à 10.000 exemplaires est le sixième album de M83. On se souvient que le morceau "Midnight City" a été choisi par TF1 en guise de générique pour habiller les matchs de l’Euro 2012, ce qui explique en partie le succès du groupe.

Aujourd'hui c'est le morceau "Steve McQueen"qui va prochainement faire l'objet d'une campagne promotionnelle en hommage au célèbre acteur et producteur américain décédé en 1980, Steve McQueen ("la tour infernale").

Sur sa page Facebook, Anthony Gonzalez, le chanteur, propose aux internautes de participer à un ce fameux concours avec pour objectif la création du plus beau clip hommage à Steve McQueen sur son morceau.

A la clé : 3.000 livres pour le vainqueur !

Ecoutez le titre "Steve McQueen" de M83