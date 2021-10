Le Havre. Les boulangeries se mettent à l'heure de la galette des rois

Après les repas des fêtes de fin d'année, place à la dégustation de la galette des rois. Ce gâteau est consommé principalement le jour de l'Épiphanie, une fête chrétienne célébrée le 6 janvier. À la boulangerie-pâtisserie Hurel au Havre, 700 desserts de ce type vont être écoulés d'ici le mercredi 22 janvier, date de fermeture pour congés. Avant de penser à la grasse matinée, Teddy Barriaux et Mickaël Toutain doivent encore mettre la main à la pâte. Ils vont s'activer pour concevoir trois sortes de galettes : à la frangipane (numéro 1 des ventes dans ce commerce), aux pommes et au chocolat. "Nous ne proposons pas tout un tas de gammes, on reste dans le classique et on veut le faire bien, d'autant plus que nous manquons de personnel", observe la patronne Sophie Hurel, qui laisse le soin à ses salariés de dévoiler quelques secrets de fabrication. "Pour que le client se régale, les matières premières doivent être bonnes, à l'image du beurre", poursuivent Teddy et Mickaël, qui n'oublient pas les fèves dans les galettes, à l'effigie cette année de Johnny Hallyday et des chats.

