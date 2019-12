Le Havre. Quelles sont vos attentes pour 2020 ? Témoignages

On a envie de vivre en 2020 de bons moments, de belles choses, que ce soit sur le plan de la santé, de l'amour, du travail et des finances. Pour connaître davantage vos attentes, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues du Havre, à quelques heures du réveillon du Nouvel An. "La santé", nous dit un jeune homme. C'est important pour continuer à vivre normalement et le plus longtemps possible." Une retraitée veut surfer sur la dynamique actuelle. "Je veux que mes enfants soient en 2020 comme ils sont actuellement, c'est-à-dire heureux." Pour d'autres, 2020 est attendue avec impatience. "J'espère que cette nouvelle année sera meilleure, car j'ai pas mal subi les conséquences des grèves ces derniers temps", déclare une adolescente. Une de ses copines acquiesce ses propos en formulant un autre vœu : "A l'école, mon année de 5e n'a pas été parfaite jusqu'à maintenant. J'aimerais faire mieux dans les semaines à venir". Et puis, un commercial, sur le ton de l'humour, veut "du pognon", en plus de la paix sur la planète. Est-ce réalisable ? "Gagner de l'argent, ça dépend de moi, contrairement à la paix dans le monde."