Caen. Un concert pour les séniors

La Ville de Caen et son CCAS convient les seniors caennais de 65 ans et plus au concert de Didier Barbelivien, le mardi 21 janvier au Zénith de Caen. Deux séances au choix : 13 h 30 ou 16 h 30. Inscriptions dans les pôles de vie des quartiers, du lundi au vendredi 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures. Tél. 02 31 52 04 83 ou par mail : animationsenior@caen.fr