Cherbourg. Transformer son sapin en compost

Pourquoi ne pas transformer votre sapin de Noël en compost ? Pour ceux qui veulent lui donner une seconde vie, une opération est menée jusqu'au 19 janvier à Cherbourg-en-Cotentin. Déposez votre sapin dans l'un des 61 points de collecte prévus à cet effet dans les différentes communes déléguées (photo ci-dessous). Ils seront ensuite transportés sur la plateforme de compostage située à la déchetterie du Becquet à Tourlaville. Il pourra ensuite être broyé à d'autres matières végétales et servir de compost, et permettre à d'autres arbres de repousser.

L'an passé, plus de 4 500 sapins ont été collectés. -

Question pratique, il est nécessaire de déposer son sapin vierge de toute décoration, sans boules, ni guirlandes, sans neige artificielle et sans sac (seul le sac Handicap international, entièrement biodégradable et labellisé "ok compost", est accepté). L'an passé, plus de 4 500 sapins ont été collectés.