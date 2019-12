Normandie. Hervé Morin et Yvon Robert écrivent à Emmanuel Macron

La loi Mobilités a été promulguée, le jeudi 26 décembre, au Journal officiel. Parmi les projets portés, figure la ligne nouvelle Paris-Normandie et le projet de nouvelle gare SNCF à Rouen Saint-Sever. Pour s'assurer de la réalisation de ces chantiers, Yvon Robert, président de la Métropole Rouen Normandie et Hervé Morin, président de la Région Normandie, ont adressé un courrier au président de la République, ce vendredi 27 décembre. Ils proposent à Emmanuel Macron de prendre "une décision historique" pour le territoire.

Calendrier à resserrer

Ils lui demandent notamment de resserrer le calendrier de réalisation de ces deux chantiers. "Il est primordial que les calendriers d'études, d'enquête publique (avant 2027) et de démarrage de travaux (2027-2032) soient identiques pour la section Paris-Mantes et la nouvelle gare de Rouen, lesquelles s'articulent fonctionnellement", expliquent les deux élus. Yvon Robert et Hervé Morin dénoncent "un calendrier trop long et peu lisible" concernant la ligne nouvelle Paris-Normandie. Ils invitent ainsi le président de la République à marquer solennellement l'intérêt stratégique de l'État au développement durable de la vallée de la Seine, afin de "crédibiliser" aux yeux des acteurs cette réalisation majeure pour le territoire.