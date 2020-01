Football. "Réussir à créer l'exploit"

Au premier regard, Metz apparait comme grand favori de cette affiche. Le club mosellan évolue au sein de l'élite du football français, soit trois divisions d'écart avec le FCR. Promus après leur titre décroché en Ligue 2, les Messins connaissent un début de saison compliqué et occupent actuellement la 17e place du championnat.

De leur côté, les Diables Rouges réalisent une excellente première moitié de saison. Également promus l'été dernier, les Normands sont en tête du classement de National 2 et enchaînent les bons résultats. Un parcours tout aussi positif en Coupe de France puisque le FCR s'est qualifié sans encombre pour les 32e de finale en s'imposant contre l'US Orléans, pensionnaire de Ligue 2.

Face à Metz, équipe évoluant en Ligue 1, les Rouennais tenteront de s'imposer à domicile, au stade Diochon. Leur entraîneur, David Giguel croit en l'exploit.

Comment avez-vous accueilli ce tirage au sort face au FC Metz ?

"Pour Rouen ça fait longtemps qu'on avait accueilli un club de Ligue 1 donc grande joie et plein de détermination et d'envie. J'espère qu'on répondra présent."

Comment évaluez-vous cette équipe de Metz ?

"C'est une vraie équipe de Ligue 1 avec beaucoup d'atouts notamment offensifs, ils ont un bon joueur qui est dans les meilleurs buteurs de Ligue 1 donc ça va être une forte opposition. Il va falloir être très bon et qu'ils soient un peu à côté si on veut faire l'exploit."

Le championnat se passe bien. Avant ce match est-ce que vous allez avoir un discours diffèrent ?

"Non, on ne changera rien. Que ce soit en championnat ou en Coupe de France, on a une façon de se préparer qui pour l'instant nous amène des résultats donc on sait que ça va être difficile, mais ce n'est pas pour ça qu'on va changer nos habitudes."

Comment allez-vous préparer ce match ?

"On va s'entraîner, on va faire pas mal de séances. On va faire des repas collectifs de façon à être en pleine forme le 6 janvier."

Comment vos joueurs appréhendent-ils la rencontre ?

"C'est à la fois une joie et une envie de pouvoir s'étalonner par rapport à des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1, qui jouent contre le PSG, Marseille, Lyon. Je connais mon groupe ce sont des compétiteurs, ils vont le préparer du mieux possible pour pouvoir pourquoi pas être en 16e de finale de la Coupe de France."

Le week-end passé, l'équipe n'a pas eu le résultat escompté contre Oissel. Moralement, les joueurs et le staff ont-ils été marqués ?

"Non on a fait un match nul qui était mérité, les deux équipes ont eu des temps forts et faibles mais, en aucun cas ça impact le mental. On a fait une très bonne première partie de saison, on est en tête avec un nombre de points intéressants. C'est surtout le parcours qu'on a fait ces cinq premiers mois qui est à analyser et c'est ça qui est important."

Quelle place occupe la Coupe de France dans votre planning, est-ce secondaire ou tout aussi important ?

"Les deux compétitions comptent, on a assez de joueurs pour pouvoir jouer les deux. J'espère encore une fois qu'on réussira à créer l'exploit et à se qualifier pour les 16e de finale."