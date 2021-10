Recette d'été : 15 minutes pour un carpaccio d'agneau

Recette : Duo de carpaccio d'agneau

Pour 4 personnes - Préparation : 15 min



400 g de gigot d'agneau coupé en très fines tranches

4 tomates

1/2 botte de basilic

1 citron jaune

60 g de copeaux de parmesan

40 g de pignons de pin

50 g d'huile d'olive

Sel et poivre blanc moulu



Râper un peu de zeste du citron et presser son jus, ciseler le basilic, faire colorer les pignons de pin dans une poêle à sec puis les concasser.



Mélanger le zeste et le jus de citron, l'huile d'olive, le basilic et les pignons de pins, saler et poivrer.



Couper les tomates en rondelles et les badigeonner légèrement avec la "citronette".



Former des fleurs avec l'agneau, les piquer sur les rondelles de tomates, verser le reste de citronette, saler et poivrer, ajouter des copeaux de parmesan et décorer de quelques feuilles de basilic.



Servir le carpaccio d'agneau bien frais, accompagné de tartines de pain aillées.



Astuce du Chef : Présenter le carpaccio sur des tomates en carpaccio