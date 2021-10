Soirée Twin à la Bazoge demain soir avec Hygiaphone!

Sur scène, vous pourrez également applaudir les groupes Magic Donuts et Duke. Les soirées Twin sont devenues une vrai institution dans la vie musicale bas-normande avec à chaque fois une programmation de qualité essentiellement basée sur la découverte.

Twin ? C'est quoi ?

Depuis le début (1980) le collectif de DJs TWIN a gardé ses influences musicales d'origine : Folk (Tri Yann, Yvon Etienne, Les Colocs, Gwendal, Mes souliers sont rouges), Rock des années 70 et 80 (Ange, Téléphone, AC-DC, Dire Straits, Pink Floyd), Blues (John Baez), Reggae (Bob Marley) et des inclassables (HF Thiéfaine, Higelin, Casthélémis).



En même temps chaque membre de l'équipe, dont les plus jeunes, à su apporter au fur et à mesure des années l'évolution nécessaire pour une actualisation des courants musicaux. Sans toutefois tomber dans le travers médiatico-commercial des modes : disco, house musique, techno, TWIN a su, avec son public, aborder les nouveaux courants des musiques actuelles avec intelligence : ragga, rock celtique, pop-rock, folk. Toutes musiques porteuses de message de paix et de convivialité. Des le début une règle avait été posé : On passera la musique que l'on aime, si le public vient, c'est bien ; s'il ne vient pas ou plus on arrête. Notre métier est ailleurs ! Aujourdhui, 32 ans plus tard, jusqu'à 5 DJ + des invités, peuvent se succèder pour des séries historiques ou actuelles dans un élan de complicité pour une programmation improbable mais toujours dans l'esprit TWIN : convivial, pacifique et musical.





Ils sont venus aux soirées TWIN :

Mercredi, c'est une balade à moto qui sera proposée avec plus de 100kms à parcourir dans le bocage avec escale pour ravitaillement des motards. Concerts à l'arrivée et pot offert sur place.