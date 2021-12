Musique en Fête 2012 accueille Hygiaphone!

Après une journée complète autour de la musique pour les élèves, un première partie musicale sera effectué par les groupes The Buzz et No Cloud.

La deuxième partie musicale sera assurée par le groupe Tribute To Téléphone, Hygiaphone qui succèdera à La Tchoucrav' qui avait enflammé la cours de l'Institut l'année passée.



Tarifs pour le concert du soir :



Prévente (jusqu'au 03/05/12) : 5 € Adulte - 3 € Collegiens et élèves de Primaires.

Des stands de vente de billets seront installés dans les halls du collège et du lycée ainsi que dans les salles des professeurs.



Pour 9 billets achetés le 10ème gratuit.

Vente sur place : 6 € Adulte - 4 € Collegiens et élèves de Primaires.

Plus d'infos sur : musique-en-fete.jimdo.com

Ecoutez Franck Perrone, le leader du groupe Hygiaphone :