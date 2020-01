Alençon. Symon, la découverte

Ce sera assurément la découverte de ce Tendance Live Anova. Symon est un jeune artiste auteur/compositeur de 24 ans. Autodidacte, après avoir baigné entre peinture, cinéma et musique dans son enfance, il s'est lancé en solitaire. En quelques semaines à peine, cet été, son titre Vérité s'est installé sur les plateformes, salué d'un joli succès. Sa pop urbaine propose un son porté par des beats et un esprit mélancolique sur lesquels se posent des textes qui racontent son histoire. Vous découvrez actuellement sur Tendance Ouest son dernier titre, Temps de partir, dont il co-signe paroles et musique.

Attention, artiste en devenir !