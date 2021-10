Aujourd'hui, une chance de remporter 190 millions d'euros

Après quatorze tirages qui n'ont pas trouvé de gagnant, la cagnotte faramineuse de 190 millions d'euros de l'Euromillions est remise en jeu ce vendredi 10 août.

En cas d'absent au premier rang, les gains seront répartis entre les joueurs du second rang, ceux ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile. Faute de ces derniers, ce seront les gagnants du troisième rang qui en profiteront...



L'Euromillions se joue dans neuf pays européens, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, le Portugal, l'Irlande et l'Autriche.

Mardi dernier, 7,5 millions de Français ont tenté leur chance, en espérant gagner 190 millions d'euros.