Recette dété : les papillotes de fruits

Pour 4 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min - Repos : 25 min



30 g de beurre demi-sel à température ambiante

20 g de poudre de noisettes (ou d'amandes)

20 g de sucre de canne

1 banane

2 pommes

2 poires

4 figues



Préparer le beurre :

Dans un petit saladier, mélanger le beurre, la poudre de noisettes et le sucre, bien mélanger. Disposer dans un film alimentaire et réserver au frais 20 minutes.



Préchauffer le four à 180°C (th.6).



Laver et peler la banane, les pommes et les poires.



Epépiner les pommes et les poires, les couper en quartiers.



Couper la banane de la même longueur que les poires et les pommes.



Laver et couper les figues en quartiers.



Dans chaque papillote, disposer les fruits puis parsemer de beurre de noisette. Fermer les papillotes.



Enfourner 15 minutes dans le four, puis laisser reposer 5 minutes.



Servir tiède.



B.A.BA DU CHEF :

Pour les amoureux de crème fraîche au lait cru, ajoutez 1 cuil. à soupe de crème au moment de servir.

Bon appétit !