Le Havre. Agression aux Terrasses de Flaubert

Le jeudi 19 décembre, les médias étaient invités à assister, à 11 heures, à l'inauguration du pavillon Normandie et des nouvelles consultations d'ophtalmologie du pavillon France, à l'hôpital Flaubert du Havre.

Une agression dans la nuit

Un rendez-vous finalement annulé. Décision prise, le jeudi 19 décembre, par les membres du conseil de surveillance qui ne se voyaient pas profiter d'un moment festif alors qu'une agression d'un aide-soignant s'est produite, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre, aux Terrasses de Flaubert, une structure d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La victime aurait été rouée de coups par des personnes venues de l'extérieur. Une enquête est en cours.

Un aide-soignant de la résidence Les Terrasses de Flaubert au Havre a été agressé et blessé, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre. - Joris Marin

Les syndicats ont des choses à dire

En nous rendant à l'inauguration, dont nous ne savions pas encore qu'elle était annulée, nous sommes tombés nez à nez, à l'entrée de l'hôpital Flaubert, avec une cinquantaine de manifestants, des représentants de plusieurs syndicats, notamment CGT, CFDT et Sud. Eux aussi pensaient que l'inauguration aurait lieu. Néanmoins, ils avaient de leur côté l'idée de pouvoir discuter, notamment avec un membre de l'Agence régionale de santé ainsi qu'avec Jean-Baptiste Gastinne, le président du conseil de surveillance du Groupe hospitalier du Havre et également maire de la cité Océane.

Le jeudi 19 décembre, vers 11 heures, à l'entrée de l'hôpital Flaubert, une cinquantaine de manifestants ont dénoncé le manque de moyens au sein des hôpitaux français. - Joris Marin

Pour Sébastien Bellet, infirmier anesthésiste et délégué CGT : "L'hôpital français est en grand danger à cause du sous-dimensionnement des budgets qui sont alloués, notamment l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui est très sous-évalué. On se retrouve avec des déficits financiers importants dans les hôpitaux et on nous rétorque à chaque fois que cela est dû à un problème d'organisation. Effectivement, c'est un problème d'organisation. Non pas des soignants et des équipes en place, mais c'est un souci d'organisation financière. Il y a un sous-financement de l'ensemble des hôpitaux depuis une dizaine d'années, au niveau national." Aurélien Le Brun, aide-soignant et représentant du personnel Sud santé, lui emboîte le pas : "Cette situation devient un problème d'usagers, car le premier impacté après le soignant, c'est l'usager, car il va pâtir énormément de la privatisation au fur et à mesure de l'hôpital public." Pour les deux représentants syndicaux, "Il n'y a clairement plus de dialogue avec la direction du Groupe hospitalier du Havre. Il n'y a pas de volonté de pouvoir avancer ensemble, seulement la volonté de nous dire à chaque fois que ce n'est pas possible à cause du manque de moyens." Le Groupe hospitalier du Havre assure, de son côté, qu'il y a des rencontres régulières entre la direction et les syndicats et que le dialogue social perdure.