Voici l'éphéméride du vendredi 10 août



VENDREDI 10 AOUT 2012

---------------------



223e jour de l'année



SAINT-LAURENT

Il meurt à Rome en 258, victime du martyre par le feu.

Les Laurent sont obéissants et poètes

Couleur : le vert

Chiffre : le 1



QUELQUES 10 AOUT

----------------



1888 : naissance du peintre Giorgio De Chirico (mort le 19 novembre 1978)

1913 : traité de Bucarest qui met fin à la guerre des Balkans

1966 : lancement du premier satellite américain autour de la lune

1960 : naissance de l'acteur espagnol Antonio Banderas

1981 : promulgation de la loi Lang qui fixe un prix unique du livre en France

2007 : disparition de Joe O'Donnell, photographe américain connu pour ses clichés d'Hiroshima et Nagasaki

2007 : promulgation de la loi "relative aux libertés et responsabilités des universités", qui prévoit la généralisation de l'autonomie à toutes les universités dans un délai de 5 ans

2011 : séance noire à la Bourse de Paris qui voit dégringoler le secteur bancaire sur fond de rumeurs de faillite de la Société Générale et d'abaissement de la note de la France par l'agence de notation Fitch



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H38 et se couche une minute plus tôt à 21H13

Le dicton: "Le temps qu'il fait à la Saint-Laurent dure longtemps "



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------



ECONOMIE

--------

QUIMPER - 09H30 - Doux : dépôt des offres de reprise de "Doux frais", l'une des 23 sociétés du groupe, devant le tribunal de commerce de Quimper.

PARIS - 08h45 - Indice de la production industrielle Juin 2012 - Insee.

PARIS - 08h45 - Situation mensuelle budgétaire de l'État fin juin 2012 - Budget.

PARIS - 10h00 - Agence internationale de l'énergie (AIE) : publication du rapport mensuel sur le pétrole.



SCIENCES

--------

- 22ème édition de la nuit des étoiles (jusqu'au 12).

Illustration : Antonio Banderas