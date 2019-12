Rouen. Des contes traditionnels slaves à découvrir à l'Almendra

Dernier spectacle imaginé par Angèle Soposki de la cie Naxos, Les Contes slaves mis en scène en novembre 2019 ont déjà été joués sept fois avec succès. Angèle, co-metteur en scène et interprète aux côtés d'Élodie Goudé, nous parle de ce projet original :

Quelle est l'originalité de ce spectacle de contes ?

"Nous ne souhaitions pas aborder les contes de manière traditionnelle dans ce spectacle c'est-à-dire avec une dominante de narration et un jeu théâtral réduit. Comme nous sommes toutes les deux issues du monde du théâtre, nous avons donc choisi au contraire d'incarner tous les personnages de ces contes sur le plateau, nous avons orienté notre jeu vers le clown. Élodie incarne l'auguste (loufoque et grotesque) et moi le clown blanc (faussement digne et sérieux). Pour chaque conte, pendant que l'une narre, l'autre incarne l'histoire par le jeu. Il y a une vraie complémentarité. Cela donne un aspect visuel comique d'autant plus que ces deux clowns sont très complices."

Pourquoi avoir choisi des contes slaves ?

"Ma famille paternelle a des origines macédoniennes (ma grand-mère était Serbe et mon grand-père Macédonien), j'ai toujours grandi avec cette double culture. J'ai eu envie de mettre en avant le folklore slave sur la scène par le biais de ces histoires. J'ai lu plusieurs recueils de contes macédoniens et d'Europe de l'Est (Pologne, Ukraine, Russie, etc.) pour dénicher des contes drôles, et sortir du schéma traditionnel et habituel des contes anciens que l'on peut lire ou voir en France. J'ai donc sélectionné deux contes macédoniens, La Princesse soldat et Les Plantes médicinales, ainsi qu'un conte ukrainien, La Planche, et un conte polonais, Le Mage de Cracovie. À cela, nous avons décidé d'ajouter des chants a cappella : un chant tzgiane-russe et un autre chant bulgare."

Quelle est la morale de ces contes ?

"Les quatre contes que nous jouons et narrons sur scène évoquent des personnages loufoques, rusés, courageux, sombres aussi parfois. Le conte de La Planche, par exemple, évoque le thème de la famille de manière assez cruelle même s'il se termine bien. En revanche, le conte des Plantes médicinales a une fin triste. Le dernier conte, Le Mage de Cracovie s'achève par une belle morale : l'idée que nos connaissances et notre intelligence peuvent nous tirer d'affaire."

Quels sont les personnages de ces contes ?

"Il y a une princesse soldat, courageuse, intelligente, combative, un jeune médecin généreux et espiègle qui a soif de connaissances, ou encore le mage de Cracovie, mon personnage préféré. C'est un conte qui fait écho au Faust de Goethe. Ce mage a deux rêves : voler et vivre éternellement. Grâce à Baba Yaga (personnage incontournable du folklore russe), il pactise avec le Diable. C'est un très beau conte, riche de métaphores."

Pratique. Dimanche 12 janvier à 15 heures à l'Almendra à Rouen. De 6 à 8€. Mardi 25 février à 16 heures la MJC Rive gauche 5€. Réservation au 06 75 87 93 15 ou naxostheatre.diffusion@gmail.com