Le Havre. Noël, bon pour le commerce

Ce n'est pas son premier Noël. Franck Quertier, 56 ans, est le gérant de la société L'Ambassade de Bretagne, installée à l'intérieur des Halles centrales du Havre, depuis 1996. Ce charcutier-traiteur s'attend à vendre, d'ici les fêtes de fin d'année, une bonne quantité de saumon, du caviar, de nombreux rôtis, du jambon Jabugo Pata Negra ou encore son foie gras maison. "Noël est une période importante pour le bon fonctionnement de notre commerce. Mais on a de la chance car on travaille bien toute l'année", reconnaît le patron, qui a des journées bien remplies, de janvier à décembre, à l'ouvrage de 4 à 20 heures, quasiment 7 jours sur 7. "Mais, c'est vrai que mon personnel, habitué à effectuer entre 35 et 39 heures hebdomadaires, va avoir un rythme plus soutenu en vue de Noël et pourrait atteindre les 52 heures. Il sera payé en heures supplémentaires". Huit personnes s'activent dans cette charcuterie, pour faire plaisir aux clients, sans oublier les renforts pour la période des fêtes : deux étudiants. Ils ne seront pas de trop, "car les gens s'y prennent un peu au dernier moment pour passer commande. C'est la tendance de ces dernières années. On s'adapte. On y passe la nuit s'il le faut", précise Franck Quertier.

Après Noël,

le Nouvel An

À L'Ambassade de Bretagne, Franck Quertier et son équipe savent que les commandes préparées pour Noël sont différentes de celles du réveillon du Nouvel An. "Pour le 31 décembre, nous sommes sur de plus petites tablées. On vend plus de caviar par exemple, pour des couples en tête-à-tête. Plus d'apéros dînatoires élaborés aussi." Une période fatigante physiquement, mais également réjouissante pour le commerçant. "On prend du plaisir à cette occasion, notamment avec les satisfactions et les félicitations qui nous sont adressées par la clientèle après les repas. Cela nous donne la banane de voir des gens heureux."