[Photos et vidéo] Orne. Mobilisation contre la réforme des retraites

Nouvelle journée interprofessionnelle de manifestation contre la réforme des retraites, mardi 17 décembre, partout en France.

Tôt dans l'Orne, les personnels pénitentiaires ont été les premiers à se mobiliser. Dans la matinée, une mobilisation place de l'Hôtel de ville à Argentan a rassemblé 380 manifestants recensés par la police. Une demi-heure plus tard à Alençon, ils étaient 1 100 à défiler entre la préfecture et l'Hôtel de ville. D'autres mobilisations sont programmées en soirée à Flers et à L'Aigle.

Humour revendicatif. - Eric Mas

Le Premier ministre doit recevoir les syndicats les mercredi 18 et jeudi 19 décembre, à Paris. Il faudrait un véritable revirement de sa position pour que le mouvement cesse, expliquent les manifestants, qui restent très motivés.

Pour la première fois depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites, toutes les organisations syndicales ont défilé ensemble. Y compris la CFDT :

Le cortège dans les rues d'Alençon. - Eric Mas

À une semaine de Noël, la motivation des manifestants semble rester intacte, comme celle de Jacques Vaillant. Ce militant de Sud-Rail aligne 25 ans à la SNCF, en tant que contrôleur roulant, basé à Argentan.