NHS 2012 : le rythme s'accélère

Dès 09h00 ce matin, le Championnat de France des Etalons Cob Normands s’est déroulé dans le manège du Centre de Promotion de l’Elevage. Après le concours des mâles de 1 an, c’est Benhur de La Louvraie par Glameur et Otesse du Prepaud par Felix qui est sacré champion. Dans les 2 ans mâles, c’est Astor de Nesque, par Sax la Romaine et Saveur de Nesque par Muguet de L’Aumone qui monte sur la première marche. Enfin, chez les 3 ans, c’est l’entier Ventou de Moyon par Royal de Tuilerie et Lilie Fontaine par Bingard qui est premier.



Du côté des chevaux Anglo-Arabes, les foals, mâles de 2 et 3 ans, poulinières suitées, pouliches de 2 ans et les hongres et femelles montés se sont respectivement succédés dans les Championnats Régionaux de la race. Avec l’excellente note de 7,28, la jument Merveille d’Oc par Osier du Maury et Reine des Neige a été particulièrement remarquée dans le Championnat Poulinière suitée.



Dans la Cour du Haras, les foals et poulinières poneys ont concouru dans les Championnats Régionaux de la race. Devant un public d’éleveurs, de connaisseurs et de familles, les foals ont débuté ce championnat. Parmi eux, c’est le poulain Celeste de Taille, Poney Français de Selle, qui est le Champion Suprême avec une note de 7,6. A la suite des présentations des foals, les poulinières ont concouru dans les épreuves modèles et allures.

Après la victoire de Valiant des Charmes dans les 3 ans mâles poneys, c’est à nouveau un produit de l’élevage de Jean Lebreton qui est sacrée Championne Suprême. Ainsi, la poulinière Pépite des Charmes par Linaro et Demver, obtient les très bonnes notes de 7,90 au modèle et 8,38 aux allures.



Cette journée célébrait également les Champions Interrégionaux Cycles Classiques des chevaux de 6 ans. Montée par François-Xavier Boudant, c’est la jument Sultane des Ibis, Selle Français de section A par Quidam de Revel et Orlane des Ibis par Elan de La Cour, qui gagne la seconde épreuve C.Classique et s’adjuge ainsi la première place du Championnat Interrégional. Egalement sous la selle du même cavalier, le mâle Sparkling Diamond Gem prend la troisième place derrière la jument Sacrée du Rouet montée par Rudy Cock.



Dans l’épreuve des chevaux de 7 ans, c’est Rapsodie du Lesme, par Allegreto et Fiesta du Lesme par Muguet du Manoir*HN, jument montée par Geoffroy de Coligny, qui réalise le meilleur temps à l’issue du barrage. En 2e position, Guillaume Blin Lebreton et Rosiere du Rozel, suivis de Qualifying de Hus monté par Régis Bouguennec.



Dès demain, retrouvez la race Cob Normand dans le Championnat de France des Femelles dans la Cour du Haras puis les traditionnelles animations des « Jeudis du Haras », suivi du défilé des attelages dans la ville de Saint -Lô. A 18h, les équipes de Horse-Ball rentreront en scène dans le Hall du Centre de Promotion de l’Elevage pour la première étape de la NHS Cup !





Claire Griot

Note : ceci est le communiqué intégral du jour fournit par le NHS.