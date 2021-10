Ephéméride du mercredi 8 août 2012

Voici l'éphéméride du mercredi 8 août



MERCREDI 8 AOUT 2012

--------------------



221e jour de l'année



SAINT-DOMINIQUE

Fondateur au XIIIe siècle de l'ordre des Dominicains, il engagea ses premiers compagnons à s'adonner à l'étude.

Les Dominique sont organisés et ponctuels

Couleur : le vert

Chiffre : le 8



QUELQUES 8 AOUT

---------------



1786 : première ascension du Mont-Blanc

1963 : attaque du train Glasgow-Londres, dont les auteurs raflent un butin de 2 millions et demi de livres

1974 : démission du président américain Richard Nixon

1985 : mort de l'actrice américaine Louise Brooks

1988 : mort de Félix Leclerc, chanteur et poète québécois

2008 : cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Pékin

2008 : début d'une guerre éclair entre la Géorgie et la Russie



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H35 et se couche deux minutes plus tôt à 21H16

Le dicton : "A la Saint-Dominique, ne te plains pas si le soleil pique"