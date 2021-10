Rouen. Des voleurs multirécidivistes écroués

Les casiers judiciaires des deux prévenus sont lourdement chargés puisque 26 condamnations y sont portées pour le premier d'entre eux, 37 pour le second, pour le même délit de vols. C'est dans le cadre d'une manifestation que la police est présente afin d'assurer la protection des usagers dans une rue de Rouen, le 5 décembre 2019. Les policiers voient deux individus courir dans la rue, les bras chargés de vêtements dont on peut encore voir les étiquettes des prix. Les deux mis en cause ont l'air inquiets et jettent leur butin au sol quand ils se savent repérés.

Coutumiers du vol

Ils finissent néanmoins par être interpellés après avoir tenté de s'enfuir. Placés en garde à vue, ils reconnaissent les faits. Si l'un d'entre eux avoue avoir voulu revendre les vêtements, le second voulait en faire cadeau à sa famille. Après investigation auprès du magasin concerné, son responsable constate avoir subi un vol d'une dizaine de tee-shirts. Pour le procureur de la République, "ils sont coutumiers du vol", tandis que leur défense estime qu'ils ont davantage "besoin d'aide sociale". À l'audience du mardi 10 décembre, le tribunal reconnaît les deux prévenus Alphonse Mendy, 48 ans et Romuald Marquis, 43 ans, coupables et les condamne à une peine de deux mois de prison ferme. Tous deux sont maintenus en détention.