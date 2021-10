Rouen. Le Noël de Didier Thibault, directeur d'exploitation du Zénith

"J'attends avec impatience la fin d'année car on est rincé, fatigué après la saison de rentrée. C'est un moment de décompression, on fait le bilan et on pense à l'année qui vient. À Noël, j'attache une importance particulière à la famille car, lorsque je travaillais sur les tournées, elle était parfois délaissée. C'est l'occasion de retrouver du calme, en dehors des salles de concert, et d'en profiter pour voir ce qu'il se passe à Rouen. Moi, j'ai gardé mes yeux d'enfants et j'aime les cadeaux, j'aime surtout en offrir et je pense aussi à ceux qui ont moins de chance en cette période de fin d'année."