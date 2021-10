Buzz : Beyonce rend hommage à son couple sur ses ongles

On connait le penchant qu'a Beyoncé pour les manucures les plus élaborées, souvent réalisées par la célèbre spécialiste en la matière, Lisa Logan. Son dernier statut tumblr a causé un immense buzz chez les adeptes de manucure. Le blog spécialisé Stylelite n'arrive toujours pas à dire si cette oeuvre "est génialement folle ou juste folle".



En plus des photos des visages de la chanteuse et de son chéri, les ongles bleus sertis de strass de Beyoncé font aussi référence à leur petite fille Blue Ivy, sous la forme des lettres "IV" sur un de ses auriculaires.



D'autres célébrités, comme Katy Perry, ont su rendre hommage à leur Jules par voie ongulaire avant l'ex-Destiny's Child. Elle a ouvert la voie à cette tendance lorsqu'elle s'est rendue à la cérémonie des MTV Video Music Awards en 2010 avec une image différente de son mari de l'époque, le comédien Russell Brand, sur chacun de ses ongles. Mais cela ne lui a pas porté chance, car, à l'image du nail art, leur couple n'a pas duré.



La manucure de Beyoncé ICI