[Actualisé] Alençon. Un Haïtien attend le renouvellement de son titre de séjour depuis 16 mois

[Actualisé le jeudi 19 décembre, à 9h10]

La préfecture de l'Orne avait été interrogée avant la diffusion de ce reportage. La préfète a réagi après sa diffusion :

Dans l'article susvisé paru sur votre site internet, M. Jean, ressortissant haïtien, en situation irrégulière en France, a indiqué à votre journaliste avoir fait l'objet de " discrimination" dans le cadre du traitement de son dossier par mes services. Cette allégation est dénuée de tout fondement. Le 25 novembre dernier, M. Jean a été reçu en Préfecture afin de se voir notifier, dans le cadre d'une procédure contradictoire, et en raison de sa situation, une procédure le conduisant à quitter le territoire français (OQTF). M. Jean et sa conjointe ont tenu, avec une particulière véhémence, des propos déplacés envers le fonctionnaire, contraignant ce dernier à suspendre les échanges pour faire appel à son supérieur hiérarchique, puis, dans un deuxième temps, au propre avocat de M. Jean. La procédure et les règles juridiques applicables à la situation de M. Jean ont été scrupuleusement respectées. La demande de M. Jean a été instruite avec la même rigueur que celle qui prévaut pour toute demande. Je rappelle avec force que la neutralité du service public est au centre de mes préoccupations et de celle des personnels de la préfecture de l'Orne.