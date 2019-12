Duclair. Le groupe scolaire André Malraux entièrement numérisé

Jean Delalandre, le maire de Duclair a inauguré, vendredi 6 décembre, le dispositif numérique dans les écoles du groupe scolaire André Malraux. Il s'agit "d'un véritable outil qui propose l'enseignement de façon ludique qui suscite la curiosité et l'intérêt des enfants".

L'ensemble des classes est désormais équipé du matériel numérique. Les enseignants ont suivi une formation leur permettant d'appréhender et d'utiliser ces nouvelles techniques. La sénatrice UDI de Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly, a exprimé sa satisfaction puisqu'après 20 ans d'enseignement, elle légifère et se dit donc très sensible à l'adaptation de ces nouvelles techniques. "Notre devoir est de former et d'aider à se prémunir contre les dangers du numérique. Nos enfants doivent s'en servir pour se cultiver, apprendre et dialoguer", a-t-elle expliqué.