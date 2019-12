Le Havre. La grève continue à la SNCF

Le lundi 9 décembre, les usagers de la SNCF ne se bousculent pas à la gare du Havre. Comptez seulement deux allers/retours sur l'axe Paris-Rouen-Le Havre. En cause : une grève nationale pour protester contre le projet de réforme des retraites. À la gare du Havre, nous avons rencontré Anne-Charlotte, comptable dans un cabinet à Lyon. En week-end dans la Cité océane, elle devait prendre le train du retour le dimanche 8 décembre. Sans succès à cause du mouvement social. Elle a donc dû décaler son trajet et a posé sa journée du lundi 9 décembre. Toujours sur le quai, nous avons également croisé Abdelkader, qui est sorti du wagon à 12h55, en provenance de Paris Saint-Lazare. Il devait regagner la Normandie, le dimanche 8 décembre. Mais il a manqué le train et a donc dormi dans la capitale. Lui, qui soutient la mobilisation contre la réforme des retraites, se devait d'être de retour au Havre, car il a un rendez-vous important, le mardi 10 décembre. Le trafic ferroviaire restera fortement perturbé, le mardi 10 décembre en Normandie. La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements.