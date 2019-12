Rouen. Le FCR réalise l'exploit

Les Diables Rouges l'ont fait ! Samedi soir, devant de très nombreux supporteurs, le club normand a réalisé un superbe exploit en Coupe de France en dominant l'US Orléans, équipe évoluant en Ligue 2.

Et sur la pelouse, rien ne laissait penser que deux divisions séparent les deux clubs. Une première période marquée par un long temps d'observation. Les occasions se font rares pour les deux formations. Scheidler, l'attaquant d'Orléans se procure la première occasion de ce début de rencontre. Une tête qui passe à côté du but de Monteiro à la 5e. Le FCR réagit à la 13e avec une tête de Sanson sur un coup-franc tiré par Rogie, repoussé par le gardien orléanais.

Un match fermé, les joueurs d'Orléans arrivent à créer des différences sur les côtés, mais se heurtent à la défense rouennaise. A la 19e minute, Soumaré s'échappe côté gauche et centre mais Sanson intervient. De son côté, le FC Rouen évolue en contre.

Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir les équipes se découvrir et multiplier les occasions. A la 72e minute, la tête de Sanson sur coup-franc de Rogie passe juste à côté du but. Puis sept minutes plus tard, toujours sur un coup-franc de Rogie, Barthélémy reprend et cadre, mais Vachoux sauve Orléans. Les joueurs de Giguel, poussés par leur public enchainent les percées. Celle de Nchobi sera fatale à l'adversaire, le milieu rouennais est fauché dans la surface à la 82e minute. Penalty pour Rouen, Rogie transforme (1-0).

Malgré les cinq longues minutes de temps additionnel, la fin de la rencontre est parfaitement gérée par les Diables Rouges qui se qualifient pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Les buts.

FCR : 1 - US Orléans : 0

85e : Penalty de Rogie

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Avertissements : FCR : Ouadah (57e), Rogie (59e), US Orléans : Lambese (78e).

FCR : Monteiro, Ouadah, Bassin, Sanson, Fourneuf, Benzia, Barthélémy, Dembi (CAP), Fataki (Nchobi 71e), Rogie, Diarra (Soulhoune 55e). Entr : Margueritte Arnaud (Giguel suspendu).

US Orléans: Vachoux, Pinaud (Marchadier 61e), Cambon, Ba, Lambese, Demoncy (Ephestion 86e), Lopy, Keita, Thill, Soumaré (Perrin 79e), Scheidler. Entr : Didier Ollé-Nicolle.