Caen. En couple, ils créent leurs vans aménagés

Il y a deux ans, Maxime et Marie Bertin ont décidé de mettre sur pause leur quotidien pour aller parcourir le monde avec leurs trois jeunes enfants. Parfois, les globe-trotteurs n'avaient pas tout ce dont ils avaient besoin. De là est partie l'idée de créer des vans aménagés dès leur retour en France.

Autonomie et confort

"Au milieu du voyage, j'ai revu mes amis colocataires quand j'étais 'vanlifer' en Australie. Ça a été un déclic", explique Maxime. De là est née Vanille, leur société de vans tout confort. À l'intérieur, chaque détail compte pour optimiser l'espace. "Il y a une douche chauffée, des toilettes sèches, des panneaux solaires sur le toit", poursuit cet ingénieur. L'aide de sa compagne en tant qu'architecte d'intérieur a forcément été précieuse. "Un lit intégré dans le toit relevé mesure 2,30 m de long et 1,20 m de large", explique-t-elle. "La toile en pourtour dispose de trois fenêtres. On peut avoir une vue panoramique sur la mer en se réveillant le matin par exemple."

Que ce soit dans Ponsonby, Redfern ou Coyoacan, les trois noms de vans, on y trouve toujours une cuisine, toute la vaisselle nécessaire, un espace couchage pour trois personnes, une enceinte connectée, dans une ambiance personnalisée. De quoi se sentir comme à la maison. "Le côté spontané nous a guidés. On voulait développer le côté tiny house, que les gens se sentent chez eux, pas dans un véhicule de location", indique Maxime. "Les locataires n'ont rien à gérer une fois la clé en main. C'est le même principe qu'une chambre d'hôtes." Et la petite dernière, c'est Monica, une caravane aménagée pour une lune de miel parfaite.

Pratique. Location à partir de 340 € le week-end et 1 000€ la semaine. Pour Noël, Vanille propose aussi sa carte cadeau. Tél : 07 66 57 62 62 ou 02 31 35 82 32.