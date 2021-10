La plus glamour des stars: Marilyn Monroe

Croqueuse d'hommes et de diamants

Pour le film Les Hommes préfèrent les blondes, Marilyn Monroe interprète Diamonds are a Girl's Best Friend entourée d'hommes. Une splendide prestation, qui met en avant ses talents de danseuse et chanteuse.

www.youtube.com/watch?v=hUngb7Mbzn8

L'indisciplinée robe blanche

L'actrice s'amuse à reproduire la mythique scène du film Sept ans de réflexion devant les journalistes. Ses fans l'admirent et la sifflent lorsque sa robe s'envole. Son mari Joe demeure quant à lui sceptique. www.youtube.com/watch?v=d0AGnAGyTU0

Poupoupidou

I Wanna Be Loved By You reste la chanson la plus connue de Marilyn Monroe. Elle la chante dans la comédie musicale Certains l'aiment chaud, sortie en 1959, où elle apparaît sexy et fragile à la fois. Sa prestation lui vaudra le Golden Globe de la meilleure actrice.

www.youtube.com/watch?v=WQIvhotZSUw

Joyeux anniversaire Mister Kennedy

Le 19 mai 1962, à l'occasion des 45 ans, du président des Etats-unis John Fitzgerald Kennedy, Marilyn va chanter Happy Birthday Mister President au Madison Square Green. De quoi donner corps à la rumeur, probablement fondée, de sa liaison avec JFK.

www.youtube.com/watch?v=w3IzpazVl-I

La déesse vante la DS

En 2010 pour la publicité Anti-Rétro de la nouvelle DS3, la marque automobile française Citroën utilise un extrait d'images de la star. On y voit l'icône exprimer sa philosophie sur le passé et le futur. Un joli coup marketing pour le constructeur automobile, qui a su s'emparer du succès de Marilyn. www.dailymotion.com/video/xcf1x2_pub-citroen-ds3-monroe-2010