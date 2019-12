Coupe de France. Caen assure l'essentiel à Chartres

Le match.

Chez un des prétendants à la montée du groupe B de Nationale 2 qu'est Chartres, les Caennais débutent la rencontre sans rythme et son tout proche de se faire punir par Noc mais Zelazny parade (6e). Dans la foulée, Jeannot a l'occasion de répondre mais sa reprise est hors cadre (9e). Caen prend son temps dans son développement et Chartres baisse de rythme à la sortie du premier quart d'heure. Malicieusement, les Normands profitent de l'aubaine et c'est Gonçalves qui ouvre la marque (26e). Un but qui rassérène les Malherbistes mais les locaux ne désarment pas et Zelazny doit se montrer attentif sur un coup franc d'Archimbaud (32e). Pas de quoi faire dévier les Caennais de leur plan jusqu'à la pause.

Penalty oublié contre Caen

D'entrée de second acte, coup de théâtre. Touré file tout seul au but et se fait accrocher par la sortie de Zelazny. Alors que tout le stade pense au penalty, M. Lucas ne siffle pas, à la surprise générale. Caen peut souffler. Mais l'arbitre du match est encore permissif sur un coup dans le dos de Diaw sur Konaté avant que Armougom ne manque le break sur la même action (64e). Jean-Guy Wallemme tente alors le tout pour le tout en changeant totalement son système de jeu à l'abord des vingt dernières minutes en passant en 4-4-2. Mais rien n'y fait. Les pensionnaires de Ligue 2 restent bien assis sur leur base défensive et laissent filer le temps. Gonçalves encore lui, est à quelques centimètres de plier les débats (85e). Ça ne sera pas nécessaire, le SM Caen n'aura eu besoin que d'un but pour être au rendez vous des 32e de finales.

Le but.

26e : Combinaison entre Vandermersch et Jeannot qui aboutit à un centre vers Gonçalves pour une reprise à rebonds du capitaine caennais qui ouvre la marque.

Chartres : 0- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Lucas, Spectateurs : 3500 ; avertissements : Chartres : Archimbaud (50e) , Caen : Gonçalves (17e), Deminguet (56e), Pi (72e), M'Bengue (88e)

CHARTRES : Barry, Palbrois, Perou, Marie-Louise (Persico 67e) , Archimbaud (cap), Kodjia, Gazeau, Konaté, Touré, Papin (Djoko 78e), Noc, entr : Jean-Guy Wallemme

CAEN : Zelazny, Vandermersch, M'Bengue, Diaw, Rivierez, Gonçalves (cap), Pi, Deminguet, Jeannot (Yago 90e+3), Zady-Sery (N'Sona 66e), Tchokounté (Armougom 60e), entr : Pascal Dupraz

But : Caen : Gonçalves (26e)