Seine-Maritime. Des investissements en hausse

La dette continue de se résorber pour le département de Seine-Maritime. Le fardeau est passé sous la barre du milliard d'euros, même si le 76 reste le deuxième département le plus endetté de France. "Ce n'est pas une fin en soi, explique Bertrand Bellanger, le président de la collectivité. Ça sert à dégager des moyens pour investir et à baisser les frais financiers". Ainsi, en 2020, le budget de la Seine-Maritime va passer à 1,907 milliard d'euros, une hausse de 3,8 %.

Routes et collèges

L'investissement augmente effectivement de manière conséquente. Quarante millions d'euros de plus qu'en 2019 pour atteindre un total de 230 millions d'euros. Une partie de cet investissement est consacrée aux collèges du département, via le plan Ambition collège, qui vise à reconstruire ou à rénover les établissements qui en ont le plus besoin. L'investissement sur les routes départementales est aussi pointé comme une priorité, pour achever notamment la reconstruction de la RD75 entre Dieppe et Pourville ou refaire la RD173 entre Yvetot et Arelaune-en-Seine. Le budget de la solidarité reste le plus important du département, avec en tête le RSA pour 270 millions d'euros en 2020. Cette année, 47 000 personnes en étaient bénéficiaires. Le budget doit être voté en plénière, jeudi 12 décembre.