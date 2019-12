Omnisport. Élisez votre sportive et votre sportif normands de l'année !

Pour la sixième année, Tendance Ouest et les étudiants du Master Management du Sport de l'UFR STAPS de Caen s'associent pour vous proposer d'élire votre sportive et votre sportif de l'année, en Normandie. Ces deux catégories, reines parmi les neuf du palmarès sont les vôtres, lecteurs, internautes et auditeurs. Rendez-vous sur tendanceouest.com pour voter jusqu'au 3 janvier 2020 !

Cette année, les cinq sportives retenues sont : Pénélope Leprevost (équitation, 76), Stéphanie Loeuillette (tennis de table, 76), Sheyen Petit (gymnastique, 76), Blandine L'Hirondel (trail, 61) et Camille Foucher (baseball, 50 et 14).

Chez les hommes, les nommés sont : Eric Delaunay (skeet, 50), Privel Hinkaty (aviron, 14), Jérémy Candy et Quentin Urban (kayak, 50 et 27), Benoît Cosnefroy (cyclisme, 50) et Jérémy Mion (voile, 76).

Le jury, composé de spécialistes du sport normand, a également statué et déjà élu des sportives et sportifs dans sept autres catégories qui vont de l'espoir de l'année à l'équipe, en passant par l'entraîneur, l'athlète handisport ou bien la ville sportive.

Le palmarès complet sera à retrouver dans les éditions de Tendance Ouest Caen et Tendance Ouest Rouen du mercredi 8 janvier 2020, ainsi que sur tendanceouest.com

