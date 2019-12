France-Monde. Sans rancune entre MBappé et Didier Drogba

A l'occasion de la cérémonie du Ballon d'or de la FIFA 2019 qui s'est tenue lundi 2 décembre, tout le gratin du football était réuni à Paris. Messi bien entendu, mais aussi l'Américaine Megan Rapinoe, le défenseur central de Liverpool Virgil Van Dijk et les stars françaises Griezmann, Pogba et un certain Kylian MBappé.

Sur scène, le maître de cérémonie, l'ancien international ivoirien Didier Drogba a souhaité réparer une injustice. Un soir de 2009, Chelsea reçoit le FC Barcelone à Stanford Bridge. Dans les tribunes, Kylian MBappé.

Le match se déroule plutôt mal pour les coéquipiers de l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille. Chelsea est éliminé après une rencontre où les décisions arbitrales se sont révélées parfois peu inspirées.

Avant de quitter le terrain, Didier Drogba interpelle l'arbitre de la rencontre, et la scène deviendra mythique pour les passionnés de ballon rond : "It's a disgrace. A f*****g disgrace" ("c'est une honte", NDLR).

De son côté, Kylian MBappé attend l'une de ses idoles pour prendre une photo, mais le joueur va vite quitter le stade sous le coup de la colère.

Un raté que Didier Drogba a souhaité réparer avec le principal intéressé à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'or.