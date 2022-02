FIFA 12 aux couleurs des clubs de football français

L'unique édition spéciale "OM" de l'an dernier a-t-elle attisé les jalousies ? Il sont cette fois quatre clubs à bénéficier du geste, qui se limite toutefois à l'esthétique de la jaquette, puisque les Parisiens, Lyonnais et Bordelais ont rejoint les Phocéens. Au grand dam, sans doute, des Lillois, qui n'ont pas droit à cet honneur, en dépit de leur titre de champion de France.

Ce n'est évidemment pas la seule innovation apportée par FIFA 12. David Rutter, Producteur du jeu, indique "nous avons consulté des fans du jeu, aux quatre coins du globe, pour savoir quels étaient les principaux points à faire évoluer. Résultat : une meilleure jouabilité, avec de nouveaux systèmes de gestion de collisions, de dribbles et de défense. Cette nouvelle évolution de FIFA est la plus réaliste que nous ayons jamais conçue."

Y sont donc promis pour les joueurs de pixels une "Intelligence pro", système devant les doter d'aptitude à prendre leurs propres décisions en fonction de leurs caractéristiques ainsi que celles de leurs coéquipiers. Egalement parmi les nouveautés, des dribbles bénéficiant d'un toucher de balle plus précis et une "défense tactique" prenant davantage en compte le positionnement des autres joueurs.

L'aspect communautaire, nouvelle marotte des éditeurs de jeu, n'a pas été oublié. Sur une plate-forme seront recensés tous les matches disputés en ligne, les belligérants se voyant attribuer des points en fonction de leurs résultats. Chacun pourra ainsi se forger une e-réputation, suivre ses amis, comparer les résultats et exhiber ses exploits sur la toile.

FIFA 12

EA Sports

Disponible le 29 septembre sur Playstation 2 et PSP (29,99€), Playstation 3 et Xbox360 (69,99€), PC (54,99€), 3DS (39,99€) et Wii (49,99€)