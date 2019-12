Seine-Maritime. Un couple de médecins soupçonné d'euthanasie

Un couple de médecins, lui médecin généraliste à Angerville-la-Martel près de Fécamp (Seine-Maritime) et elle médecin anesthésiste dans une clinique de Rouen, s'est vu interdire d'exercer par la cour d'appel de Rouen, jeudi 28 novembre 2019. Le praticien n'a plus le droit d'exercer la profession de docteur en médecine et sa conjointe d'exercer l'activité de médecin anesthésiste en bloc opératoire.

Euthanasie ?

La justice soupçonne des cas d'euthanasie. Face à l'ampleur de l'affaire, François Gosselin, le procureur du Havre, a fait une conférence de presse vendredi 29 novembre.

Il indique que l'affaire a débuté en décembre 2017 lorsque le parquet du Havre a été informé qu'un médecin avait délivré à une patiente âgée de 93 ans des ampoules de Midazolam (un anesthésiant utilisé dans la sédation de patients en phase terminale) et qui auraient été présentées à la famille comme un décontractant ou un somnifère léger. La patiente est décédée le 17 décembre 2017.

Des décès entre 2015 et 2017

Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée dans un premier temps par la police de Fécamp. Devant la complexité et la technicité de l'affaire la Section des recherches de la gendarmerie de Rouen et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ont pris le relais. Les enquêteurs se sont intéressés à sept patients décédés entre 2015 et 2019. Il a été procédé à leur exhumation. Pour cinq d'entre-eux, les analyses toxicologiques ont révélé la présence de Midazolam.

Des patients en fin de vie

Le couple a été interpellé à son domicile le 12 novembre 2019 et placé en garde à vue. Le médecin admet avoir prescrit et fourni du Midazolam à ses patients, non pas dans une démarche d'euthanasie mais pour les soulager. Tous les patients étaient en fin de vie. Son épouse reconnaît avoir prélevé des ampoules de Midazolam dans le stock de la clinique où elle travaillait. Treize ampoules ont d'ailleurs été découvertes lors de la perquisition au cabinet du médecin.

Jusqu'à 20 ans de prison

Une information judiciaire a été ouverte pour administration et complicité d'administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne vulnérable, acquisition ou cession de substance vénéneuse et prescription non conforme d'un médicament. Le médecin risque jusqu'à 20 ans de prison. Mis en examen le 13 novembre, le couple a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, sans interdiction d'exercer.

Pas de plainte des familles

Sur appel du parquet du Havre, la cour d'appel de Rouen a donc le 28 novembre prononcé des interdictions. L'enquête est toujours en cours. Pour l'heure aucune plainte n'a été posée par les familles. Elles ne se sont pas non plus portées partie civile.

Les familles entendues

Plusieurs familles ont été entendues par les enquêteurs. Il semblerait d'ailleurs qu'elles n'étaient pas au courant des effets du médicament prescrit.