Caen. Une application pour assurer la sécurité routière à vélo

En partenariat avec Caen-la-Mer, le Conseil départemental du Calvados, les villes de Bayeux et de Vire, la préfecture du Calvados a lancé le projet de l'application Plan sécurité vélo, ce jeudi 28 novembre. Sur le même principe qu'une application locale pour les deux-roues motorisés (Ma route en deux roues motorisée), celle-ci a pour objectif de signaler tout problème rencontré sur l'itinéraire des cyclistes. "L'idée est d'avoir un transport de plus en plus sûr", glisse Bruno Berthet, le sous-préfet du Calvados présent à la Maison du vélo.

Des infos fournies par et pour les usagers

Ce prototype est en phase d'expérimentation. Mais qui pourra l'utiliser ? "On va s'appuyer sur un réseau de signalants", poursuit-il. L'application smartphone ne sera pas alimentée par le grand public, mais un public de niche que sont les utilisateurs des voies cyclables. Ils seront appelés les "Cyclistes de vigie". Des cyclistes qui auront reçu une formation spécifique vont remonter de l'information grâce à une carte IGN. Le principe est de prévenir de tout obstacle ou dysfonctionnement sur les voies vertes, comme le font déjà un grand nombre de "vélotaffeurs" sur les réseaux sociaux. Or, via cette appli, "l'information sera de qualité", promet Bruno Berthet.

Patinoire à cyclistes en vue 😱 Méfiance ! À @CaenOfficiel... https://t.co/m51FqJCwAu — Xylome 🚴💻 22,1 km 🍺🍪 (@xylome) July 4, 2019

"Tous les gens font des commentaires sur Facebook ou Twitter, mais on n'est pas certains qu'ils soient sur le terrain. Grâce à cette application, les "Cyclistes de vigie" seront en lien direct avec les services de voirie de la ville", explique Emmanuel Lebrun, co-président de l'association Vélisol. Les usagers pourront signaler des nids-de-poule, des obstacles, des travaux mais également des signalisations défectueuses (stop, feux, cédez le passage) ou des aménagements comme les parkings vélo, les refuges, les chicanes, etc. Ils pourront agrémenter leur contenu grâce à une photo et un commentaire.

Emmanuel Lebrun explique la démarche plus en détail :