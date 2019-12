Rouen. Block friday : des jeunes contre la surconsommation

"Et un, et deux, et trois degrés… C'est un crime contre l'humanité !" Leurs slogans sont désormais connus. Vendredi 29 novembre, un peu plus d'une soixantaine de jeunes lycéens, collégiens et étudiants, avec le renfort du collectif Extinction rébellion de Rouen, ont arpenté les rues commerçantes pour sensibiliser à la surconsommation.

"On profite du Black friday pour dénoncer la société de consommation qui nous pousse à toujours acheter, consommer, jeter des produits, dont on n'aurait pas forcément besoin", explique Camille lors de la marche. "L'industrie du textile est la deuxième plus polluante au monde, c'est désastreux", renchérit Ameline, après sa prise de parole.

Ensemble, les jeunes s'interpellent, s'interrogent mutuellement sur les gestes qu'ils peuvent adopter au quotidien et sur leur façon de consommer. Faut-il réellement changer de smartphone tous les ans ? Faut-il renouveler constamment sa garde-robe pour suivre la mode. Enzo, lycéen, explique qu'il "cherche des vêtements de seconde main ou qui viennent d'entreprises avec des investissements écologiques".

Consommer autrement

Peu nombreux, ceux qui ont séché les cours, comme le préconise celle qui a lancé le mouvement international, Greta Thunberg, ont malgré tout donné de la voix pour se faire remarquer et interpeller ceux qui profitaient de l'occasion pour leurs achats de Noël.

Une action symbolique en attendant une nouvelle marche pour le climat, prévue à Rouen, samedi 30 novembre 2019.