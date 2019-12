Le Havre. Football (Ligue 2) : à Rodez, le HAC veut enchaîner

La venue du HAC constitue un événement pour le RAF (Rodez Aveyron Football). Après avoir dû s'exiler depuis le début de saison au Stadium de Toulouse, le promu ruthénois s'apprête en effet à retrouver un stade Paul Lignon entièrement rénové pour satisfaire aux exigences de la Ligue 2. L'endroit n'est pas inconnu pour Paul Le Guen. Le coach havrais, alors à la tête du PSG, s'y était rendu le 4 mars 2009 pour un 8e de finale de Coupe de France. La date est restée gravée dans l'histoire du club aveyronnais, pensionnaire de National à l'époque, qui avait terrassé les Parisiens après prolongation (3-1). Un triste souvenir que PLG a effacé de sa mémoire. " J'ai du mal à me retourner aussi loin derrière. Le temps a fait son œuvre ", balaye-t-il.

PLG préfère évidemment se concentrer sur l'échéance à venir. Quatre jours après la nette victoire contre Guingamp (4-0), qui a mis fin à près de trois mois d'insuccès, l'entraîneur n'attend rien d'autre qu'une confirmation. " On sait très bien qu'on a besoin de plus. Il faut enchaîner, essayer de faire une série ", exhorte-t-il. Certes revenu à la 6e place, le HAC est encore en retard sur son tableau de marche d'un point de vue comptable. " On doit avoir l'objectif de gagner, même si ça s'annonce compliqué. Ce sont des promus qui sont sur la dynamique de la saison dernière. Ils ont capitalisé là-dessus. On voit qu'il y a de la fraîcheur, de l'engagement mais aussi des qualités de jeu. Ce n'est pas la petite équipe qui va forcément redescendre ", prévient-il.

" On ne va pas à Rodez pour rigoler "

Après le déplacement à Rodez, les Ciel et Marine recevront Le Mans (le 3.12), se déplaceront à Clermont (le 13.12) et boucleront la phase aller avec la venue de Chambly (le 20.12). Le calendrier impose de prendre le maximum de points. " On a cet espoir. Après, c'est un championnat très surprenant. Quand on voit Chambly aller gagner 4-0 à Troyes… ", souligne Paul Le Guen.

" On ne se fixe pas un objectif de points d'ici la trêve, ajoute le défenseur Fernand Mayembo. On a du retard, mais on va prendre le temps qu'il faudra. On n'est pas non plus à la rue. On ne va pas à Rodez pour rigoler, mais avec l'ambition de ramener les trois points. "

Privé de Youga, blessé, le HAC enregistre en revanche le retour d'Alexandre Bonnet, remis de sa luxation à l'épaule.

Rodez - HAC, 16e journée de Ligue 2, vendredi 29 novembre 2019 à 20 heures.