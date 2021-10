Le Havre. Lutte contre le harcèlement sexuel

"Je te souris, je ne te dis pas oui" ou encore "Si j'ai besoin d'un avis, c'est sur ma copie", voici les messages affichés sur des cartes postales distribuées sur le campus du Havre Normandie, entre le lundi 25 novembre (journée de l'élimination des violences faites aux femmes) et le mardi 10 décembre (journée des droits de l'Homme), dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel et la discrimination, menée par l'université havraise et relayée par cinq étudiants. Quatre filles et un garçon sont rémunérés - manière de reconnaître leur engagement - pour aller à la rencontre de leurs camarades. Ils leur distribuent des badges, qui disent "Non au harcèlement" et des cartes postales, qui donnent des précisions sur la définition du harcèlement sexuel et sur la différence entre drague, harcèlement sexuel et agression. Des messages en français, mais aussi en anglais, car il y a 19 % d'élèves internationaux sur le campus de la cité océane.

Une cellule d'écoute pour gérer les conflits

Les cinq étudiants sensibilisateurs ont également pour mission de faire connaître la cellule d'écoute créée en 2017 à l'université Le Havre-Normandie. Une cellule gratuite et confidentielle d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des victimes ou des témoins d'actes de harcèlement, sous toutes ses formes : moral, sexuel…

Le fonctionnement de la cellule d'écoute de l'université du Havre nous est présenté par Clare Ramsbottom, vice-présidente déléguée en charge de la responsabilité sociale à l'université le Havre Norman

Composée de personnes qualifiées et formées, elle est ouverte aussi bien aux élèves qu'aux personnels de l'établissement. En deux ans, cette cellule a dû trouver des solutions pour mettre fin à une vingtaine de conflits sur le campus havrais. Mais il n'y a eu aucun cas de harcèlement sexuel. "Ce qui est important pour nous, c'est le fait que les étudiants puissent réussir et avoir un cadre serein, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions", explique Clare Ramsbottom.

Souvent associées au monde de l'entreprise, les situations de harcèlement sexuel et de discrimination peuvent aussi exister dans les établissements d'enseignement supérieur.

Bientôt une charte des événements festifs responsables au Havre

L'université Le Havre Normandie travaille notamment avec la ville, le CROUS et des associations étudiantes sur une charte des événements festifs responsables, et pense mettre en place une formation pour des ambassadeurs et des ambassadrices. Ces personnes iraient dans des soirées pour détecter des situations à risques en ce qui concerne les violences sexuelles.